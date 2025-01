Il difensore brasiliano della Juventus Danilo Luiz si avvicina sempre di più al Napoli come riportato dal giornalista spagnolo Mirko Calemme sul proprio profilo X. Il centrale è in contatto continuo con la Vecchia Signora per la rescissione contrattuale, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Tra lui e il club azzurro c’è già una bozza d’intesa per un contratto di un anno e mezzo.

