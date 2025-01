Romano: “Skriniar è stato offerto al Napoli all’interno della trattativa per Kvara, gli azzurri non hanno dato il via libera”

Si fa sempre più calda la pista che potrebbe portare sin dal mercato di riparazione Kvicha Kvaratskhelia a lasciare Napoli ed aggregarsi al Paris Saint Germain. Come riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, la squadra francese avrebbe offerto all’interno della trattativa per l’ala georgiana l’ex difensore dell’Inter Milan Skriniar. Al momento il club azzurro non ha ancora accettato di acquistare il difensore slovacco perché il suo contratto è molto elevato. Ma rimangono attivi i contatti tra Psg e Napoli per la cessione del numero 77.