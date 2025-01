Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram ha scritto per quanto riguarda l’arrivo di Billing dal Bornemouth. Il centrocampista si trasferirà al Napoli in prestito con diritto di riscatto per una cifra tra i 9 ed i 10 milioni di euro. Arriva l’Here we go, il trasferimento è ad un passo.