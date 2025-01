Republica – De Laurentiis ed altri due presidenti fanno ricorso contro Pres. Serie A, rischio penalizzazione per gli azzurri?

Secondo quanto riportato da Repubblica il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis assieme Claudio Lotito e Urbano Cairo ha avviato le pratiche per la destituzione del neo presidente della Serie A Ezio Simonelli. Questa iniziativa è stata firmata anche dal consigliere indipendente della Lega Gaetano Blandini, ma quest’azione potrebbe diventare molto pericolosa per il presidente del Napoli De Laurentiis. Il patron azzurro rischia per il Napoli 3 punti di penalizzazione e fino ad 1 anno di inibizione, ma per evitare queste problematiche il presidente del Napoli ha affermato che Simonelli non essendo un tesserato non rientra nelle norme della giustizia sportiva. Il Codice di Giustizia Sportiva si va però ad applicare a tutti coloro che svolgono attività rilevanti per l’ordinamento federale, e per questo è stato ritirato il ricorso, ma potrebbe esserci delle complicazioni. Ora spetta al procuratore federale della FIGC Giuseppe Chinè decidere se il ricorso va contro la clausola compromissoria, e proprio per questo motivo potrebbe esserci un terremoto non solo per De Laurentiis ma per tutto il calcio italiano.