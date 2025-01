Notizia a sorpresa che arriva dal profilo dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, che riporta di un Napoli in chiusura per un centrocampista dall’Inghilterra. Il Napoli è quello di Philip Billing, un centrocampista che può agire sia da mediano che da trequartista ed è in arrivo dal Bornemouth, e dovrebbe esser stato raggiunti l’accordo per un prestito con diritto di riscatto che si dovrebbe aggirare attorno ai 9 e i 10 milioni di euro. Il post di Di Marzio: