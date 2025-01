Napoli-Hellas Verona sarà diretta da Zufferli di Udine. Ghersini al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventesima giornata di Serie A, prima gara del girone di ritorno. Per l’occasione, il Napoli ospiterà l’Hellas Verona nel corso del posticipo della domenica, programmato per il 12 gennaio alle ore 20:45. L’incontro, sarà diretto dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Verrà assistito dai guardalinee Cecconi e Fontemurato, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Il Var sarà presieduto dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, e ad assisterlo ci sarà Marini.

NAPOLI – H. VERONA h. 20.45

ZUFFERLI

CECCONI – FONTEMURATO

IV: SACCHI

VAR: GHERSINI

AVAR: MARINI