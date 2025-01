Danilo vuole fortemente il Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui gli azzurri sarebbero disposti ad attendere il calciatore anche direttamente a giugno a parametro zero. Nel caso in cui il calciatore riuscisse a risolvere prima il contratto con i bianconeri, il suo arrivo potrebbe essere anticipato già a gennaio. Azzurri che, in ogni caso, non sono disposti a sborsare alcuna cifra per portare Danilo sotto il Vesuvio già adesso.