SKY: “Kvara ha recuperato dall’infortunio, ecco quando scenderà in campo”

Dopo la meravigliosa vittoria rifilata alla Fiorentina, il Napoli è pronto a rientrare in campo questa domenica contro l’Hellas Verona.

Buone notizie per Antonio Conte: stando a quanto riportato da Sky Sport, Khvicha Kvaratskhelia ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a stare ai box durante l’ultimo turno di campionato.

L’attaccante georgiano può essere convocato da mister Conte a partire già dalla prossima gara (contro l’Hellas) e, magari, partire dal primo minuto.

Nessuna novità per quanto riguarda Matteo Politano che, invece, dovrà essere monitorato nelle prossime ore. Antonio Conte spera di averlo al 100% per il big match contro l’Atalanta, in programma sabato 18 gennaio.