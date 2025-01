L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul mercato in entrata che attende il Napoli. Secondo il quotidiano ci sono tante operazioni in piedi per il Napoli che vuole rinforzarsi per blindare il primo posto in classifica. Folorunsho sarà ceduto alla Fiorentina appena Manna riuscirà a definire l’acquisto di un centrocampista. Pellegrini si è allontanato dopo il gol nel derby e la Roma è restia a venderlo. In pole c’è Fazzini dell’Empoli. Da non sottovalutare la pista Cristante e c’è la suggestione del ritorno di Elmas. In difesa valigie pronte per Rafa Marin e Spinazzola. Nel reparto arretrato mancano alternative e si spiega così la caccia a un jolly come Danilo, in uscita dalla Juve che copre più ruoli. Il suo arrivo è certo, meno la tempistica.