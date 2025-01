L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli nella giornata di oggi riprenderà a Castel Volturno gli allenamenti in vista della gara di contro il Verona di domenica sera. Nel frattempo mister Conte spera di recuperare qualche giocatore acciaccato. Oggi Conte verificherà le condizioni di Olivera, uscito per un colpo al polpaccio. Non dovrebbe essere a rischio per il Verona, dove potrebbe tornare disponibile anche Kvaratskhelia. Intanto il Napoli ha salutato Caprile e accolto Scuffet. L’ex Udinese è sbarcato ieri sera in città ed oggi sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto. Elia Caprile ha fatto il percorso inverso ed è sbarcato ieri all’aeroporto di Cagliari.