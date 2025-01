L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli ha appena raggiunto l’accordo con l’Empoli per Jacopo Fazzini sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 11-12 milioni di euro. Il centrocampista dell’Empoli, però, non è ancora convinto dalla proposta, ed infatti ha raggiunto l’accordo con la Lazio. Dialoga da un po’ con Baroni ed è orientato ad accettare il trasferimento nella capitale. Empoli e Lazio, però, non hanno ancora l’intesa sulla formula. Se dovesse sfumare un’alternativa potrebbe essere Cesare Casadei del Chelsea.