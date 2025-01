L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione dell’affare Danilo. Secondo il quotidiano non c’è nessun passo in avanti per Danilo al Napoli, la situazione ormai vive un momento di stallo. La Juventus chiede un indennizzo per cedere il brasiliano, nonostante la prospettiva di sollevarsi di un pò di ingaggio da 4,2 milioni fino a giugno. Il Napoli non ha intenzione di corrispondere alcunché per un calciatore in scadenza questo giugno e che praticamente è già svincolato. Danilo, che ha scelto gli azzurri e ha rifiutato offerte arabe dall’Al-Nassr, dal Vasco in Brasile e anche l’ipotesi Milan nell’ambito di un scambio con Tomori. Ha chiesto e continuerà a chiedere di essere liberato. Se la vicenda si trascinerà per le lunghe, non è escluso che il Napoli cambi obiettivo.