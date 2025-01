Il Napoli di Antonio Conte vuole rafforzarsi anche in questo mercato invernale e il primo acquisto del 2025 sta per essere ufficializzato.

Operazione chiusa. Scambio di prestiti definito tra Napoli e Cagliari per i due portieri Elia Caprile e Simone Scuffet (arrivato in città questa sera). Il primo si appresta a essere il titolare della formazione di Nicola e potrà essere riscattato a fine stagione per 8 milioni di euro. Il secondo, che ieri ha giocato dall’inizio nel successo sul campo del Monza, è pronto a diventare il vice di Alex Meret, componendo così una coppia tutta friulana e cresciuta nelle giovanili dell’Udinese, dove i due hanno già avuto modo di incrociarsi.