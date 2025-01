Come riporta La Repubblica, Antonio Conte chiede due o tre rinforzi in questo mercato di gennaio per lottare fino in fondo per lo Scudetto: “Conte spera che non si tratti di niente di grave per Olivera e confida per il Verona pure nei recuperi di Politano e Kvaratskhelia. Per lottare fino in fondo per lo scudetto, però, il tecnico del Napoli è convinto di avere bisogno come minimo di due rinforzi, se non di tre. Un difensore, un centrocampista e forse una punta“.