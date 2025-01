I primi quattro mesi di Lukaku al Napoli: numeri in linea col recente passato

Romelu Lukaku sta vivendo una stagione in linea con il suo rendimento degli ultimi anni. Con 7 gol segnati in 17 partite (16 da titolare) e un Expected Goals (xG) di 7,55, il centravanti belga si conferma un discreto finalizzatore, come testimonia la sua media realizzativa di un gol ogni 185 minuti e una conversione del 24% dei tiri.

Nessuna rete di testa o da fuori area, tutti i gol sono arrivati dall’interno dell’area di rigore e con il piede sinistro. Tuttavia, Lukaku sta sopperendo a queste mancanze con un buon contributo in fase di costruzione: 5 assist (ben oltre l’Expected Assists di 1,09) che dimostrano una capacità crescente di supportare i compagni. Proiettando i suoi numeri sul resto della stagione, Lukaku sembra destinato a chiudere con 12-14 gol e 8-10 assist, un bottino in linea con il suo passato. Il suo rendimento finora, pur privo di spunti davvero significativi, rimane positivo.