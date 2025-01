Conte, 44 punti al giro di boa: un risultato che parla di eccellenza

Con i 44 punti conquistati a metà campionato, il Napoli di Antonio Conte eguaglia quello di Carlo Ancelotti del 2018/19, posizionandosi tra i migliori nella storia recente della Serie A. Solamente Luciano Spalletti, con 50 punti nell’anno dello scudetto, e Maurizio Sarri, con 48 nella stagione 2017/18, hanno fatto meglio. Un dato che racconta non solo della qualità della squadra, ma anche dell’impatto di Conte come leader e stratega. Secondo uno studio, un allenatore incide sulla prestazione di una squadra solo per il 15% rispetto al talento dei giocatori. Un’affermazione che sembra non valere per il tecnico leccese, capace di trasformare qualsiasi gruppo in una macchina da punti. Una garanzia di successo.