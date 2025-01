L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Alex Meret. Secondo il quotidiano Meret ha accettato il rinnovo di contratto fino al 2027. Il Napoli dunque blinda il portiere che aveva l’accordo in scadenza il 30 giugno 2025. Sotto la gestione Conte, il portiere è tornato ad essere decisivo come l’anno dello scudetto. Meret avrà un aumento dell’ingaggio nel rinnovo che ha sottoscritto con il club azzurro. Infatti il portiere friulano percepirà 2.7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante considerando che, in precedenza guadagnava poco più di 1 milione netto a stagione.