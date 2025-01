L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Secondo il quotidiano per vari elementi sta per arrivare il momento dell’addio all’azzurro. Uno per esempio sarà Elia Caprile che oggi siederà in panchina, ma lunedì prenderà il volo direzione Cagliari. Ad attenderlo c’è Nicola che con lui si è salvato ad Empoli e che da quest’estate vuole un portiere perché mai convinto di Simone Scuffet che approderà a Napoli a far da vice all’amico Alex Meret. I due si ritroveranno insieme a Napoli dove Meret sta per rinnovare il contratto fino al 2027 che si è guadagnato con grandi prove. Sorte inversa è toccata invece a Scuffet che, dopo un bel campionato con Claudio Ranieri, ha perso gerarchie nelle scelte di Nicola, che gli ha preferito molto spesso Sherri.