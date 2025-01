Fiorentina-Napoli, vincono gli azzurri al Franchi: le pagelle di MondoNapoli

Gli uomini di Antonio Conte si impongono per 0-3 sul campo della Fiorentina; gli azzurri si sono resi protagonisti di una grande prova collettiva, in fase difensiva ma anche nei rovesciamenti di fronte quando c’era da attaccare e da far male all’avversario. Ecco i voti di tutti i giocatori azzurri scesi in campo quest’oggi:

Meret 7,5; Sempre attento, non rischia nulla. Una certezza.

Juan Jesus 6,5; Fa il suo, assieme a Rrahmani contiene come può gli attacchi viola.

Rrahmani 6,5; Il kosovaro è autore di una prestazione solida, guida il reparto nella fase difensiva e marca in modo ottimale Kean, tranne che nell’occasione del gol annullato.

Olivera 7; Uomo sempre più importante per questa squadra; l’infortunio nel finale preoccupa.

Di Lorenzo 7; Il capitano è autore di una buona prestazione, soffre un po’ Sottil in alcune situazioni ma riesce comunque ad arginarlo quando serve.

Lobotka 7; Solita prestazione e da metronomo assoluto della squadra di Antonio Conte. Imprescindibile.

McTominay 7; Non la migliore prova dello scozzese da quando è a Napoli, ma il gol è il finale convincente fa sì che il voto sia comunque ottimo.

Anguissa 7; Cuore del centrocampo azzurro, grande prova si sostanza e spirito di sacrificio.

Spinazzola 6,5; Fa bene nonostante non sia stato schierato nel suo ruolo abituale, ottima prova per lui.

Lukaku 7; Il gigante belga lavora bene diversi pallone, aiuta nella manovra di squadra e raddoppia a inizio secondo tempo dal dischetto.

Neres 8; Il brasiliano è per distacco il migliore in campo. Si accende e decide la partita quando decide di farlo, una vera e propria scheggia impazzita.

Simeone 6; L’attaccante entra bene, si muove per tutto il fronte offensivo dando nuove soluzioni rispetto a quelle che aveva dato Lukaku fino al momento del suo ingresso.

Mazzocchi SV;

Ngonge SV;

Raspadori SV;

Gilmour SV