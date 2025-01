Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: JJ in difesa, davanti Neres e…?

Fiorentina-Napoli si avvicina sempre di più. Il match in programma quest’oggi alle ore 18 è fondamentale per iniziare positivamente sia da un lato che dall’altro il nuovo anno solare. I padroni di casa ricercano la vittoria per rientrare in zona Champions superando la Lazio, i partenopei vogliono i 3 punti per continuare la lotta in vetta alla classifica.

Gli azzurri, condizionati dalle assenze di Buongiorno, Kvara e Politano, schiereranno con ogni probabilità Juan Jesus in difesa mentre il tridente offensivo vedrà certamente Neres sulla destra e in ballottaggio sul lato sinistro Ngonge e Spinazzola. Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.