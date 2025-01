Fiorentina Napoli 0-3: TOP e FLOP degli azzurri

Il Napoli vince 0-3 al Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino; una grande prestazione per gli azzurri, che con questi tre punti si portano in testa alla classifica. Ecco il migliore e il peggiore in campo di MondoNapoli.

TOP: David Neres. Un vero e proprio uragano si è abbattuto sulla Serie A. Già dalle prime uscite stagionali si era intravisto il talento del brasiliano, ma è nelle ultime giornate che abbiamo potuto ammirare tutte le sue qualità al meglio. L’infortunio di Kvaratskhelia sembrava essere una brutta notizia, e in sé e per sé lo rimane, ma con un Neres così si può fare a meno anche del georgiano.

FLOP: Nessuno tra quelli scesi in campo quest’anno può essere considerato il peggiore per prestazione offerta tra le fila degli azzurri. La squadra ha fatto una grande partita, su un campo difficile come quello del Franchi gli uomini di Conte si sono imposti per 0-3.