L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano uno dei candidati ad andare via dal Napoli a gennaio è Michael Folorunsho. Il giocatore ex Verona è praticamente ai dettagli con la Fiorentina. Il centrocampista classe ’98 si trasferirà in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo fissato a 8/9 milioni. L’incontro di oggi tra i club potrebbe definirne l’affare, con il giocatore che già domani potrebbe fare le visite mediche.