L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli aspetta il derby dell’Olimpico per poi affondare su Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è al centro di un’intricata questione personale, come ha spiegato anche Ranieri in conferenza e dunque ad un bivio per il futuro. Il ds azzurro Manna sta lavorando per tingere d’azzurro la sua vita. La prospettiva è concreta e la formula andrà oltre il prestito secco perché le intenzioni del Napoli sono serie mentre l’ombra dell’Inter s’è ristretta viste le difficoltà dell’affare Frattesi con i giallorossi. Siamo solo all’inizio ed il Napoli segue anche l’evoluzione della questione Fazzini, vicino alla Lazio nonostante i tentativi di rilancio.