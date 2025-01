L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di oggi di mister Antonio Conte. Secondo il quotidiano oggi al posto dell’infortunato Kvaratskhelia, toccherà a Leonardo Spinazzola sostituirlo. Sembra quasi uno scherzo del destino, il terzino azzurro è stato al centro di numerose voci di mercato, riguardanti lo scambio con Biraghi ed oggi giocherà titolare proprio contro i viola. L’ex Roma giocherà alto a sinistra e comporrà il tridente con Lukaku e Neres. Un tridente che garantirà meno fantasia e meno attitudine al gol, ma più copertura sulla fascia sinistra a contrastare le cavalcate di Dodò e di Sottil. Anche se Spinazzola può agire anche come quinto a tutta fascia, come fatto da Politano, aiutando molto Olivera. Quindi il 4-3-3 del Napoli, potrà essere anche un 5-4-1, in fase difensiva.