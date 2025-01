Tmw – Il Napoli e Conte hanno deciso: all in su Sudakov dello Shaktar che gli azzurri vorrebbero ad un prezzo ‘favorevole’

Il Napoli ha scelto il colpo che potrebbe aiutare Antonio Conte ed i suoi nella cavalcata Scudetto nei prossimi 5 mesi di campionato. Si tratta dell’ucraino Georgiy Sudakov, che gli azzurri seguono da oltre un anno e che già in estate avevano cercato in maniera decisa. Come riportato dal giornalista Marco Conterio di Tuttomercatoweb per lui il club arancionero in estate chiedeva 40 milioni di euro, cifra che potrebbe esser diminuita nel corso dei mesi, e proprio per questo motivo la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe fortemente messo gli occhi su di lui già in questo mercato.