Romano: “Il Napoli ha messo gli occhi su Renato Veiga del Chelsea, da capire se i Blues vogliono cederlo”

Il Napoli con l’apertura del mercato di gennaio è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Buongiorno e far rifiatare Rrahmani in caso di necessità. Per questo motivo sono stati sondati vari centrali di difesa, e come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X gli azzurri si sono interessati a Renato Veiga del Chelsea. Enzo Maresca, allenatore del club londinese, vede Veiga come un pezzo importante del club, per questo motivo è da capire se i Blues vogliono cedere o meno in prestito il difensore.

