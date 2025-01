Il Napoli vuole blindare uno dei tasselli chiave dell’11 titolare di Antonio Conte, lo slovacco Stanislav Lobotka. Come riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto la società azzurra e l’entourage del centrocampista hanno avuto colloqui fitti e costanti nelle ultime settimane. Le parti hanno avuto dialoghi molti positivi e per questo potrebbe esserci per il mediano ex Celta Vigo un rinnovo con adeguamento.