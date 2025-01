Fiorentina-Napoli: Rileggi la conferenza stampa di Antonio Conte

Alla vigilia della prima partita del 2025, l’allenatore del Napoli Antonio Conte è impegnato nella consueta conferenza stampa pre-partita. Tra i tanti temi trattati, alcune novità importanti riguardanti il match di domani. Rileggi l’intera conferenza stampa riportata di seguito:

“Politano non convocato per Firenze, è stata una settimana con qualche intoppo, non ci sarà nemmeno Kvara. Si tratta di due imprevisti, queste cose fanno parte della stagione e di ogni squadra di calcio. Fino ad adesso siamo stati bravi a sopperire con le assenze, come con Lobotka e Buongiorno. Kvara ha avuto un affaticamento muscolare. Spinazzola può tornare utile? Lui è un’ala, poi si è trasformato in un quinto offensivo, ha qualità tecniche importanti, in questo momento può essere un opzione”.

“Si può mettere pressione alle squadre impegnate in Supercoppa Italiana? Difficile mettere pressioni a squadre del genere, noi dobbiamo pensare a mettere punti in cascina per noi. Stiamo parlando di top club, hanno un mentalità importante, dobbiamo pensare solamente a noi stessi“.

“Quanto temo la Fiorentina? Abbiamo rispetto degli altri, ma non dobbiamo temere nessuno. La Fiorentina è una squadra che sta facendo benissimo, ha degli ottimi giocatori, produce grandi picchi di velocità, ha calciatori molto bravi e forti in campo aperto. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita e continuare a crescere anche in momenti del genere, dobbiamo dimostrare di essere squadra. Oggi abbiamo 41 punti grazie a tutti i calciatori presenti in rosa. Le assenze non ci devono abbattere, ma devono darci ancora più forza”.

“Palladino ha detto che sono un vincente? Quando lui è arrivato alla Juventus io ero sul viale del tramonto, stavo spendendo gli ultimi anni di carriera da calciatore. Palladino ha bruciato le tappe come allenatore, dopo Monza ha avuto la grande possibilità di allenare la Fiorentina che è un’ottima piazza, sta facendo molto bene. Gli auguro il meglio dopo la partita che giochiamo noi. Ha detto che siamo tra i favoriti per lo Scudetto? Ha detto una cosa normale visto che siamo primi in classifica”.

“Lukaku sta crescendo a livello di sprint? Ogni santa conferenza mi fate una domanda su Lukaku. I 41 punti sono frutto del lavoro di tutta la rosa”.

“Questa squadra può fare di più? Fare di più vuol dire essere da soli in testa alla classifica, abbiamo fatto 41 punti, non so cosa speravate e vi aspettavate. Stiamo tirando la macchina al massimo, stiamo andando al massimo dei giri. Forse mi sarò perso qualcosa se qualcuno si aspettava di più. Questi ragazzi stanno andando oltre le proprie possibilità”.

“Al Napoli manca un tiratore da fuori? Quando parlo di percorso è un po’ racchiuso tutto questo discorso, dopo 6 mesi ho delle valutazioni molto più certe. Quando si è in costruzione dovete dare del tempo, ci vuole pazienza. Vi trovo molto impazienti. Poi a parte tutto per i nuovi arrivi dovete parlare con il presidente. Ci vuole tempo e pazienza, parlate sempre di vincere e di scudetto”.