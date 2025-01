Nel 2024, il Napoli ha assistito sia a momenti positivi sia a momenti negativi.

Tra i momenti negativi, vi sono alcune partite che il Napoli ha giocato nella stagione 23/24, in cui il club azzurro è arrivato al decimo posto in classifica.

Tra le peggiori partite del Napoli del 2024, al primo posto c’è… Torino 3-0 Napoli.

Questa partita si è giocata il 07/01/2024 ed era un match valido per la 19esima giornata di Serie A.

Pesante sconfitta per la squadra di Mazzarri, priva di tanti big e contestata dai tifosi dopo il 3-0 incassato a Torino. Azzurri che dopo quella sconfitta finirono al 9° posto in classifica. Granata pericolosi in avvio con Zapata e Vlasic, ci prova anche Raspadori fermato da Milinkovic-Savic. Prima dell’intervallo la sblocca Sanabria. Debutto da dimenticare per Mazzocchi, entrato al 46′ ed espulso dopo cinque minuti per l’intervento del Var. Raddoppia Vlasic. Palo di Sanabria, la chiude Alessandro Buongiorno (che qualche mese dopo approderà al Napoli).