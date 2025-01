28 febbraio 2024, il Napoli di mister Francesco Calzona affronta il Sassuolo al Mapei Stadium per il recupero della seconda giornata di ritorno, rinviato a febbraio per l’impegno di Supercoppa. Mister Calzona schiera gli azzurri con il consueto 4-3-3 con Ostigard a far coppia con Rrahmani, Mario Rui che vince il ballottaggio con Olivera e Hamed Traorè preferito a Zielinski. Nei neroverdi invece solo panchina per Mimmo Berardi. Ma veniamo alla cronaca:

Al 16esimo alla prima occasione pericolosa il Sassuolo passa in vantaggio. Bajrami crossa in area, Traorè anticipa Pinamonti , ma la sfera finisce sui piedi di Racic che lascia partire un gran tiro che infila all’angolino Meret per l’1-0 Sassuolo

Al 29esimo il Napoli pareggia. Di Lorenzo trova Anguissa che con un gran colpo di tacco serve l'accorrente Rrahmani che con un diagonale batte Consigli per l'1-1.

Passando due minuti ed al 31esimo il Napoli ribalta tutto. Di Lorenzo imbuca per Politano che serve dietro l'accorrente Osimhen che infila sul secondo palo Consigli per l'1-2.

Al 36esimo Kvaratskhelia vede Consigli fuori dai pali e prova l'eurogol da centrocampo, ma la palla supera di poco la traversa.

Al 44esimo il Napoli cala il tris. Disimpegno sbagliato di Matheus Henrique, che serve Politano , che imbuca per Osimhen , che con un delizioso tocco sotto batte Consigli in uscita facendo 1-3

Al 46esimo il Napoli sfiora il poker, con Kvaratskhelia che servito da Traorè trova l'opposizione sul primo palo di Consigli .

Alla prima occasione del secondo tempo al 47esimo il Napoli trova il poker. Disimpegno sbagliato di Ruan Tressoldi , che serve Kvaratskhelia, che serve a sua volta Osimhen , che solo davanti a Consigli sigla l'1-4.

Passano quattro minuti ed al 51esimo arriva il pokerissimo del Napoli. Osimhen lancia in profondità Kvaratskhelia , che si accentra saltando due avversari, e battendo sul palo lungo Consigli per l'1-5.

Al 75esimo il Napoli chiude il set. Angolo di Raspadori, Volpato anticipa Ostigard, il pallone finisce sui piedi di Kvaratskhelia, il cui primo tiro è rimpallato dalla difesa neroverde, mentre il secondo batte sul primo palo Consigli per l'1-6.

Finisce dunque 1-6, il Napoli regala la prima vittoria sulla panchina azzurra a Francesco Calzona. Potrà essere una vittoria liberatoria, che potrà dare nuova linfa per la corsa Champions. Ma per gli azzurri in realtà questa sarà solo la terzultima vittoria in una stagione sciagurata.