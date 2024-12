Nel 2024, il Napoli ha assistito sia a momenti positivi sia a momenti negativi.

Tra i momenti negativi, vi sono alcune partite che il Napoli ha giocato nella stagione 23/24, in cui il club azzurro è arrivato al decimo posto in classifica.

Tra le peggiori partite del Napoli del 2024, al secondo posto c’è… Napoli 0-3 Atalanta.

Questa partita si è giocata il 30/03/2024 ed era un match valido per la 30esima giornata di Serie A.

Il campionato stava per finire e il Napoli non aveva più la possibilità di giocarsela per lo scudetto. Questa partite, comunque, erano importanti per recuperare alcuni punti e rientrare in zona Europa, ma, il Napoli di Calzona fallirà anche in casa contro l’Atalanta perdendo 0-3 e deludendo ancora una volta davanti i propri tifosi.

Dopo la prima frazione chiusa sul 2-0 per gli ospiti, il Napoli prova a riaprirla ma sbatte sui legni e su Carnesecchi prima del sigillo finale di Koopmeiners, preciso nell’infilare Meret a due minuti dal 90′. Passivo pesante per quanto visto in campo ma l’Atalanta è stata decisamente più concreta in fase offensiva e festeggia una vittoria tanto prestigiosa quanto importante al Maradona che la rilancia nella lotta per la zona Champions.

Svaniscono nel sabato di Pasqua le residue speranze del Napoli di chiudere nelle prime quattro, la matematica tiene ancora in vita gli uomini di Calzona ma l’impressione è che non sia quella la dimensione dei campioni d’Italia uscenti, sommersi dai fischi dei propri tifosi già prima della fine del match. L’Atalanta vince in modo netto con le reti di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners e inizia nel migliore dei modi il tratto finale di stagione che la vedrà impegnata su tre fronti.