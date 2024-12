29 ottobre 2024 il Napoli capolista di Antonio Conte si presenta a San Siro dopo aver battuto in casa 1-0 in Lecce. Gli azzurri vogliono consolidare il primato, mentre i rossoneri vogliono mantenere vive ancora le speranze scudetto. Conte conferma i titolarissimi con ancora Gilmour per l’infortunato Lobotka. Fonseca invece deve rinunciare agli squalificati Theo Hernandez e Rejnders, oltre agli infortunati Bennacer, Gabbia e Abraham. Ma veniamo alla cronaca:

Parte forte il Napoli, che all’5° minuto passa subito in vantaggio. McTominay recupera un disimpegno errato di Maignan, Rrahmani passa ad Anguissa che trova Lukaku che solo davanti a Maignan non sbaglia per lo 0-1

recupera un disimpegno errato di Maignan, passa ad che trova che solo davanti a Maignan non sbaglia per lo 0-1 Al diciassettesimo risponde il Milan, ma il tiro di Musah esce di poco alla sinistra di Meret .

esce di poco alla sinistra di . Al 26esimo il Milan va vicino nuovamente al pareggio. Buongiorno sbaglia il passaggio per Gilmour , ne approfitta Musah che però sbaglia l’ultimo controllo favorendo l’uscita bassa di Meret .

sbaglia il passaggio per , ne approfitta che però sbaglia l’ultimo controllo favorendo l’uscita bassa di . Il Napoli si rifa vedere al 35esimo prima con un tiro cross di Di Lorenzo che per poco non sorprende Maignan, colpendo il palo e poi sul continuo dell’azione c’è un tiro di Politano che esce di poco a lato

che per poco non sorprende Maignan, colpendo il palo e poi sul continuo dell’azione c’è un tiro di che esce di poco a lato Al 43esimo il Napoli raddoppia. Olivera allarga per Kvaratskhelia , il georgiano si accentra puntando Emerson Royal e lascia partire un destro che non lascia scampo a Maignan per lo 0-2 del Napoli

allarga per , il georgiano si accentra puntando Emerson Royal e lascia partire un destro che non lascia scampo a Maignan per lo 0-2 del Napoli La prima occasione del secondo tempo arriva al 47esimo, quando su un cross di Chukwueze , Morata segna di testa, ma il Var annulla il gol per un fuorigioco dello stesso calciatore rossonero.

, segna di testa, ma il Var annulla il gol per un fuorigioco dello stesso calciatore rossonero. Il Napoli risponde al 60esimo. Politano allarga su Lukaku che di testa l’appoggia su Kvaratskhelia , il georgiano punta Emerson Royal e passa a McTominay che da buona posizione allarga troppo il piattone calciando largo.

allarga su che di testa l’appoggia su , il georgiano punta e passa a che da buona posizione allarga troppo il piattone calciando largo. Un’altra occasione del Milan arriva all’83esimo. Maignan lancia su Leao , il portoghese si libera di Mazzocchi , si accentra e lascia partire un tiro che Meret alza in angolo

lancia su , il portoghese si libera di , si accentra e lascia partire un tiro che alza in angolo L’ultima occasione del match è del Milan ed arriva all’85esimo. Chukwueze supera in velocità Olivera, arriva sul fondo e la mette dietro dove Pulisic da buona posizione calcia alto.

Finisce dunque 0-2, gli azzurri consolidano il loro primato in questo inizio di stagione, primato che sarà mantenuto in solitaria fino alla sconfitta contro la Lazio. Gli azzurri con quella sconfitta saranno scavalcati dall’Atalanta, riacciuffata poi grazie alla vittoria 1-0 contro il Venezia.