Mario Rui lascia il Napoli dopo sette stagioni. Ora è anche ufficiale, lo comunica il club con un comunicato sul sito ufficiale:

“La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.