Danilo sarà con ogni probabilità un nuovo calciatore del Napoli.

La notizia è arrivata dai Rai Sport e dall’esperto di mercato Venerato, secondo cui gli azzurri acquisteranno le prestazioni del brasiliano da luglio ma vi è l’ipotesi gennaio: il suo arrivo anticipato però, per gennaio, dovrà essere ottenuto tramite l’entourage del calciatore. Il Napoli non vorrà pagare la Juve per averlo già in inverno.