David Neres ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Napoli-Venezia, match vinto 1-0 dai padroni di casa: “Posso giocare in entrambi i lati, ma preferisco a destra. Alla fine l’unica cosa che importa è giocare. Scudetto? Abbiamo una grande squadra ma il campionato è davvero lungo e dobbiamo fare meglio e crescere in ogni gara. Pensiamo step by step”.