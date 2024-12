Napoli-Venezia, le formazioni ufficiali: due novità di formazione per Conte

Napoli che torna in campo alle 15.00 per rispondere alla vittoria dell’Inter a Cagliari e guadagnare punti sull’Atalanta frenata dalla Lazio. Davanti alla squadra di Conte si presenterà il Venezia, in un match che promette gol ed emozioni. Scopriamo di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Venezia.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Nicolussi, Busio, Ellertsson, Carboni F.; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco.