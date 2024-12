Conte in conferenza: “Partita stregata, dobbiamo fare più gol! Sul mercato dico questo”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Venezia, partita vinta dai padroni di casa per 1-0. Di seguito, le parole del tecnico:

“La partita sembrava stregata, quando hai il pallone per il settanta per cento, sbagli un rigore e prendi un palo… oggi era la classica partita maledetta. Da questo punto di vista ho poco da dire. Mi avevano parlato della partita con il Lecce ma questa partita non ha niente a che vedere con quella perchè oggi abbiamo creato tanto. Siamo stati bravi a non rischiare in ripartenza. Anche la tenuta nervosa è stata ottima, c’era il rischio di disunirci. Sono molto contento anche di Raspadori, da lui chiedo più gol, anche dalla panchina. Lui ne ha e stiamo lavorando con lui per giocare da interno di centrocampo, ha qualità da trequartista”.

“Bisogna trovare un po’ di gol. Storicamente non abbiamo calciatori con tanti gol nel curriculum. Dobbiamo trovare più soluzioni e sicuramente Raspadori, ma anche McTominay, sono una di queste. Noi dobbiamo continuare a lavorare, forse oggi cambiano le percezioni degli altri. Ho trovato un gruppo motivato, che vuole migliorare e lavorare. Questi 41 punti sono stati tutti sudati, non abbiamo mai vinto partite con largo vantaggio”.

“Ai calciatori chiedo di essere migliori. Loro devono cercare di essere migliori rispetto al giorno prima. Loro hanno un allenatore e uno staff che vogliono esaudire questo desiderio se c’è la base. Deve esserci abnegazione in tutto e deve partire da loro. Per quanto riguarda il mercato, io penso vada abolito il mercato invernale, perchè subentrano gli scontenti e si cala nell’atteggiamento. Io dico sempre che 41 punti li hanno fatti questi 24 giocatori che ho a disposizione, che devono sentirsi tutti coinvolti e partecipi. Mi auguro che non ci indeboliremo, qui deve intervenire il club ma sicuramente dobbiamo migliorare e non peggiorare numericamente. Siamo nettamente in crescita e dobbiamo pensare al bene del Napoli e non a quello del singolo”.