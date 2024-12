L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante mister Antonio Conte. Secondo il quotidiano 38 punti ed il secondo posto e uno spessore che va gonfiandosi. Le dodici vittorie, i due pareggi ed anche le tre sconfitte, fanno 2,23 di media a partita, un rullino di marcia che va oltre il primo Spalletti (media 2,11) e più del Sarri debuttante (media 2,05). Il tecnico del Napoli ha dovuto spazzare via le nubi tossiche e ricostruire il progetto per proporre un Napoli che sa vincere, soffrire, e che è ancora in costruzione. Il Napoli di Conte ha una sua solidità come Sarri e Spalletti, molto cinismo (26 reti fatte) e il vantaggio di qualche punto in più che dà ossigeno e possibilità di credere di nuovo a quel traguardo.