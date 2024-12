L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Conte vuole un giocatore di qualità ed esperienza in grado di dare fin da subito una mano agli azzurri. Giovanni Manna sta valutando diversi nomi per gennaio. Al ds Manna piace Nicolò Fagioli centrocampista che conosce sin dai tempi delle giovanili bianconere. La Juve vorrebbe ricavare 20-25 milioni dalla sua cessione, e dunque è difficile ipotizzare uno scambio di prestiti con Raspadori. Raspadori ha tante offerte, piace all’Atalanta, al Marsiglia e alla Roma. I giallorossi hanno Lorenzo Pellegrini, il cui mister Ranieri ha fatto capire che il club è pronto ad ascoltare offerte. È un’opzione concreta. Ma ci sono dei problemi ovvero che Pellegrini percepisce 6 milioni tra base fissa e bonus e poi che la formula del prestito non convince. E così i giallorossi propongono nello scambio Bryan Cristante, anche lui ai margini con l’arrivo di Ranieri.