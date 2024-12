L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Matteo Politano. Secondo il quotidiano Politano nella giornata di ieri ha saltato l’allenamento per l’influenza, e così mister Conte ha provato come ali David Neres e Khvicha Kvaratskhelia. Questa defezione di Politano ha aperto lo scenario per vedere i due dall’inizio, ma solo la rifinitura dirà quali saranno le scelte di Conte. Per il momento il brasiliano ed il georgiano hanno giocato solo tre volte insieme, circa 37 minuti divisi in tre partite. Infatti si vede che quando non ha giocato Kvaratskhelia ha sempre giocato Neres al suo posto e quando il brasiliano è partito dall’inizio come a Genova c’è sempre stata la staffetta con il 77 azzurro.