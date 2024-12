Sky – Le probabili formazioni di Napoli-Venezia, per mister Conte in dubbio Politano con l’influenza

Il Napoli domenica torna a giocare in casa per l’ultima gara del 2024 con mister Antonio Conte al comando della squadra. Per gli azzurri la formazione potrebbe essere la stessa di quella schierata contro il Genoa, ma dovrebbe tornare dal 1′ minuto Kvaratskhelia al posto di Neres, che potrebbe però prendere il posto di Politano. Per l’esterno italiano questa mattina un leggero stato influenzale, che non ha permesso di svolgere allenamento in gruppo, per questo motivo sono da valutare le sue condizioni nella giornata di domani. Dall’altra parte in attacco per Di Francesco il solito duo formato da Oristanio e Pohjanpalo. Queste le probabili formazioni di Sky:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; McTominay; Anguissa; Lobotka; Politano; Lukaku; Kvaratskhelia

Venezia – Stankovic; Sverko; Zampano; Altare; Idzes; Nicolussi Caviglia; Busio; Andersen; Ellertson; Oristanio; Pohjanpalo