Moretto: “La Juventus ha comunicato a Danilo che è sul mercato”, su di lui il c’è forte l’interesse del Napoli di Conte

L’attuale capitano della Juventus Danilo potrebbe lasciare nel mercato di gennaio la Vecchia Signora, che ha deciso di metterlo sul mercato e lasciarlo andare. Come comunicato su X dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza bianconera ha fatto sapere all’ex Manchester City che è ufficialmente stato inserito sul mercato, e per questo verranno ascoltate offerte per lui. Sul centrale 33enne c’è anche l’interessamento del Napoli, che potrebbe decidere di andare forte su di lui vista la necessità di acquistare un centrale alle spalle di Rrahmani e Buongiorno, con quest’ultimo che dovrà stare fuori almeno fino a fine gennaio.