Di Marzio – Danilo si avvicina sempre di più al Napoli: il brasiliano ha fatto una precisa richiesta alla Juventus

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio il Napoli si avvicina sempre di più al difensore brasiliano Danilo. Il centrale della Juventus è stato messo quest’oggi sul mercato ed è l’obiettivo numero uno del Napoli che sta cercando un difensore da affiancare a Buongiorno e Rrahmani. L’ex Manchester City avendo capito di non essere più nei piani societari della Vecchia Signora e avendo il contratto in scadenza ha chiesto ai bianconeri di essere ceduto senza alcuna richiesta economica al club azzurro, al quale ha dato l’ok per il trasferimento.