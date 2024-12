Nel 2024, il Napoli ha assistito sia a momenti positivi sia a momenti negativi.

Tra i momenti negativi, vi sono alcune partite che il Napoli ha giocato nella stagione 23/24, in cui il club azzurro è arrivato al decimo posto in classifica.

Tra le peggiori partite del Napoli del 2024, al quinto posto c’è… Empoli 1-0 Napoli.

Questa partita si è giocata il 20/04/2024 ed era un match valido per la 33esima giornata di Serie A.

Il campionato stava per finire e il Napoli non aveva più la possibilità di giocarsela per lo scudetto. Questa partite, comunque, erano importanti per recuperare alcuni punti e rientrare in zona Europa, ma, il Napoli di Calzona fallirà anche in trasferta contro l’Empoli perdendo 1-0 col goal di Cerri.

La sintesi del primo tempo

Il Napoli sembra partire con lo spirito giusto, ma al primo affondo dell’Empoli va sotto. Al 4’ Gyasi a destra dialoga con Fazzini e poi crossa sul secondo palo: stacco di Cerri e palla schiacciata in rete. Al 20’ l’autore del gol chiede il cambio per un problema muscolare: dentro Niang. La reazione della squadra di Calzona è quasi nulla: mai veramente pericoloso il Napoli, mentre l’Empoli si divora il raddoppio con un palo esterno colpito da Cambiaghi, che era stato liberato benissimo da Niang.

SECONDO TEMPO

49′ – Politano da destra si accentra e cerca il rasoterra di sinistro, fuori di poco dopo una leggera deviazione di Pezzella. Sugli sviluppi del corner, Anguissa rimette al centro trovando Juan Jesus nel cuore dell’area. Girata di prima ma sulla traiettoria c’è un difensore che salva

67′ – Serpentina in area di Kvaratskhelia, che poi conclude di sinistro: palla alta

85′ – Altro cross in mezzo, stavolta di Lobotka da sinistra. Osimhen scivola prima di arrivare sul pallone. Fin qui impeccabile, comunque, la difesa dell’Empoli.

90’ – FISCHIO FINALE!!! Empoli 1-0 Napoli.