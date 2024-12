Nel 2024, il Napoli ha assistito sia a momenti positivi sia a momenti negativi.

Tra i momenti negativi, vi sono alcune partite che il Napoli ha giocato nella stagione 23/24, in cui il club azzurro è arrivato al decimo posto in classifica.

A sorpresa, al quarto posto non c’è una partita della stagione precedente, ma bensì, una della stagione 24/25 con Antonio Conte in panchina… Stiamo parlando di H.Verona 3-0 Napoli.

Questa partita si giocò il 18/08/2024 ed era la prima partita di campionato per Hellas Verona e Napoli.

Una partita in cui i tifosi azzurri erano entusiasti di vedere il loro Napoli sotto la guida di Antonio Conte, ma nonostante ciò, la squadra veneta approfittò dei molti errori in campo dei partenopei a tal punto da segnare 3 goal e umiliare Antonio Conte alla sua seconda gara ufficiale col Napoli.

E’ vero, mancavano molti giocatori importanti per la squadra azzurra come Buangiorno, McTominay, Lukaku, Neres… Ma comunque, quel match ha rappresentato un punto basso per il Napoli che rischiava di deludere i propri tifosi per due stagioni consecutive.

La formazione titolare azzurra in H.Verona 3-0 Napoli: NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus (34′ st Ngonge); Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (6′ st Olivera); Politano, Kvaratskhelia (49′ Raspadori); Simeone (34′ st Cheddira). All.: Conte.

Marcatori e ammoniti della gara:

Marcatori: 15′ st Livramento, 30′ st Mosquera, 49′ st Mosquera (H).

Ammoniti: Coppolo, Tchatchoua, Duda, Belahyane (H), Raspadori (N).