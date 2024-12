Le migliori partite del 2024, al quarto posto: Napoli-Bologna 3-0, il Napoli riscatta la debacle di Verona e conquista i primi tre punti in campionato

25 agosto 2024, il Napoli di Antonio Conte dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 al Bentegodi contro il Verona, affronta al Maradona il Bologna di Vincenzo Italiano. Ancora scelte obbligate per mister Conte che non può avere ancora a disposizione McTominay, Gilmour e Lukaku, invece parte dalla panchina il neo arrivato Neres. Ma veniamo alla cronaca:

Il Napoli parte subito forte e sfiora il gol dopo appena 50 secondi con Raspadori il cui tiro termina fuori di poco.

il cui tiro termina fuori di poco. Il Napoli continua ad attaccare, ed al 22esimo il tiro di Politano servito da Olivera è troppo centrale e Skorupski blocca a terra.

servito da Olivera è troppo centrale e blocca a terra. Alla mezz’ora il Bologna va vicino al gol, ma il tiro di Castro , servito da Ndoye sbatte su Meret in uscita.

, servito da Ndoye sbatte su in uscita. Il Napoli continua ad attaccare, ma prima il colpo di testa di Kvaratskhelia sbatte sulla traversa, e poi il tiro di Politano termina a lato.

sbatte sulla traversa, e poi il tiro di termina a lato. Quando il primo tempo sembra destinato a concludersi 0-0 arriva il vantaggio del Napoli al secondo dei quattro minuti di recupero con Di Lorenzo , che grazie un assist al bacio di Kvaratskhelia batte Skorupski in uscita per l’1-0.

, che grazie un assist al bacio di batte Skorupski in uscita per l’1-0. Il secondo tempo il Bologna prova subito a reagire, ma il tiro di Aebischer al 47esimo minuto termina di poco alto.

al 47esimo minuto termina di poco alto. Il Napoli risponde poco dopo al 59esimo con il mancino di Politano che esce di pochissimo alla sinistra di Skorupski .

che esce di pochissimo alla sinistra di . La gara poi sembra vivere un momento di stallo, ma dopo poco al 75esimo arriva il 2-0 del Napoli con Kvaratskhelia . Il georgiano avanza palla al piede e arrivato davanti l’area rossoblù lascia partire un tiro che si infila in rete, complice anche la deviazione di Beukema .

. Il georgiano avanza palla al piede e arrivato davanti l’area rossoblù lascia partire un tiro che si infila in rete, complice anche la deviazione di . Nel finale arriva l’esordio in maglia azzurra di David Neres, che si presenta ai suoi nuovi tifosi, servendo al 94esimo Cholito Simeone l’assist del definitivo 3-0.

Finisce dunque 3-0, il Napoli riscatta la debacle di Verona, sfoderando un ottima prestazione contro un ostico Bologna. Una prestazione incoraggiante, che aprirà le porte all’ultima settimana di mercato, in cui il Napoli finalizzerà gli acquisti di Lukaku, McTominay e Gilmour.