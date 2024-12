Zielinski si sfoga contro De Laurentiis, il duro attacco

Piotr Zielinski attualmente tesserato dell’Inter ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Sportivo in cui ha parlato di diverse tematiche che lo hanno visto coinvolto soprattutto nel periodo in cui il calciatore polacco, dopo 8 stagioni a Napoli aveva annunciato di andare all’Inter a parametro 0 con la conclusione della stagione 2023-2024.

L’ex Napoli ha sottolineato soprattutto il periodo trascorso nel capoluogo campano dopo aver trovato l’accordo con l’Inter e la sua esclusione dalla lista Champions per decisione del patron della squadra campana. “Forse è stata la più grande delusione a livello sportivo e umano. C’era la sfida contro il Barcellona di Lewandowski per gli ottavi. Un “derby” attesissimo in Polonia. Accettai la decisione di non essere inserito nella lista. Ero arrabbiato, ma a De Laurentiis non piacciono certe cose” ha rimarcato Zielinski.

Piotr nel corso dell’intervista ha lanciato la sfida al Napoli per lo scudetto e cosa si augura per il nuovo anno: “Vorrei vincere tanti trofei con l’Inter, mi auguro un anno pieno di soddisfazioni e tanti gol. Vincere lo scudetto a Milano non avrebbe differenze per me, magari cambia per le storie dei club. A Napoli lo aspettavano da tantissimi anni.”