Conte una furia negli spogliatoi post Genoa – Napoli: cosa è successo

Il Napoli è riuscito a superare il Genoa con il punteggio di 1-2 ma dopo un primo tempo quasi perfetto, nel secondo tempo la squadra di mister Antonio Conte ha vissuto un secondo tempo in cui Alex Meret è riuscito a salvare a più riprese la porta della squadra campana risultando il migliore in campo.

Mister Conte al termine del match negli spogliatoi ha espresso il suo disappunto per la prestazione della sua squadra e nell’edizione odierna la Repubblica ha riportato che il mister salentino non abbia avuto parole dolci verso nessuno dei suoi calciatori.

Conte già ai microfoni di DAZN aveva mostrato il suo disappunto sulla prestazione della squadra sottolineando che si salvavano solo i 3 punti conquistati. “Oggi siamo stati fortunati, mentre in altre occasione avremmo pianto. I ragazzi devono capire che le partite si giocano fino alla fine. Non mi è piaciuto niente del secondo tempo. Sono un allenatore che ha tanta esperienza, ma cerco sempre di battere me stesso: questo è il mio obiettivo” ha rimarcato l’ex ct della Nazionale italiana.