L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Rafa Marin è finito sulla lista del Como per il mercato di gennaio. Il difensore spagnolo scuola Real Madrid al momento non ha avuto molto spazio con il Napoli, giocando solo due partite in Coppa Italia. L’ex Alaves sarebbe il rinforzo chiesto dall’allenatore del Como Cesc Fabregas per rinforzare il suo reparto arretrato e nella formazione lombarda ritroverebbe un’atmosfera quasi familiare. Infatti al Como c’è una forte colonia spagnola e ritroverebbe Nico Paz con cui ha giocato nelle giovanili del Real Madrid. La volontà del Napoli sarebbe quella di cederlo, il problema riguarda i lombardi che devono liberare posti in lista.