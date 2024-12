CdS – Oggi c’è Genoa-Napoli, gli azzurri vogliono vincere per tornare in vetta e mettere pressione alle altre

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Genoa e Napoli. Secondo il quotidiano una notte in testa, di nuovo al primo posto: è questo l’obiettivo di Antonio Conte e del Napoli, in vista della partita contro del Genoa. Potrebbe essere soltanto per poche ore ma l’importante è cominciare a rimettere il muso davanti. Il Napoli ha l’opportunità di vincere e rimettersi a +1 sull’Atalanta e tenere dietro l’Inter e poi, il destino della classifica sarà tutto nelle mani dei bergamaschi. Genova è come un pacco di Natale: il Napoli può scartarlo e trovarci dentro punti che significano continuità, ambizione e conferme. Vincere aiuta a vincere, ed in questo caso aiuterà il Napoli a trascorrere un Natale più sereno.